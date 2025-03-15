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Benoit Bestien kimdir, Galatasaray Lisesi mezunu mu? Beşiktaş Galatasaray maçını yabancı hakem Benoit Bestien mi yönetecek?

Benoit Bestien kimdir, Galatasaray Lisesi mezunu mu? Beşiktaş Galatasaray maçını yabancı hakem Benoit Bestien mi yönetecek?
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi hakkında iddialar ortaya çıktı. İddialara göre, maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Benoit Bestien'in Galatasaray Lisesi mezunu olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş Galatasaray maçını yabancı hakem Benoit Bestien mi yönetecek?

Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fransız hakem Benoit Bastien yöneteceği iddia edildi. Peki,Beşiktaş Galatasaray maçını yabancı hakem Benoit Bestien mi yönetecek?Benoit Bestien kimdir, Galatasaray Lisesi mezunu mu?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEM BENOİT BESTİEN Mİ YÖNETECEK?

Beşiktaş Galatasaray maçını yabancı hakem Benoit Bestien'in yöneteceği iddia edildi.

BENOİT BESTİEN KİMDİR?

Doğum: 17 Nisan 1983 (41yaşında), Épinal, Fransa

Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.

Benoit Bestien'in eğitim bilgileri hakkında açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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