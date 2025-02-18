Benfica Monaco CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Benfica Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda?

Benfica Monaco maçı hangi kanalda? Benfica Monaco maçı öncesi Benfica Monaco maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden Benfica Monaco maçı detayları araştırılıyor. Peki, Benfica Monaco maçını hangi kanal veriyor? İşte Benfica Monaco maçı yayın bilgisi haberimizde!

BENFİCA MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica ile Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BENFİCA MONACOMAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Monaco maçı, 18 Şubat Salı günü oynanıyor.

Benfica Monaco maçı, saat 23:00'te başlayacak.

BENFİCA MONACOMAÇI KAÇ KAÇ?

Benfica Monaco maçı henüz bitmedi.

BENFİCA MONACOMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Monaco, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.