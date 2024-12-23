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Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
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Benfica - Estoril maçı ne zaman? Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Portekiz Ligi'nde mücadele eden Benfica, Estoril'i konuk edecek. Türk futbolseverler ise Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta forma giyip giymeyeceğini yakından takip ediyor. İşte, Benfica - Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına dair tüm detaylar!

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica - Estoril maçı, hem ligdeki dengeleri hem de Türk futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performanslarını izlemek isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Benfica, Estoril karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Benfica Estoril maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? soruları futbolseverlerin gündeminde. Ayrıca, iki Türk oyuncunun bu maçta oynayıp oynamayacağı da büyük bir merak konusu. İşte maçın detayları!

BENFICA-ESTORIL MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Estoril maçı 23 Aralık Pazartesi (bugün) saat 21.45'te başlayacak.

BENFICA ESTORIL MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Estoril maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Estoril maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Benfica'nın Türk yıldızları Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sergiledikleri performansla göz dolduruyor. Teknik direktör Bruno Lage'in, her iki oyuncuyu da Estoril karşısında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Orkun Kökçü, orta sahada liderlik yaparken, Kerem Aktürkoğlu'nun hücum hattında forma giymesi ve gol yollarında etkili olması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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