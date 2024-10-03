Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

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BENFİCA ATLETİCO MADRİD ÖZET

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BENFİCA ATLETİCO MADRİD ÖZET VİDEOSU

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Benfica Atletico Madrid maçı 4-0'lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Benfica puanını 6'ya çıkardı. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMANDI?

Benfica Atletico Madrid maçı 2 Ekim 2024 günü oynandı.

BENFİCA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Benfica Atletico Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.