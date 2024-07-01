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Bellingham ne yaptı? İngiltere Mili Takım futbolcusu Jude Bellingham Slovakya maçında ne hareketi yaptı?

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İngiltere Milli Takım oyuncusu Jude Bellingham, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı attığı beraberlik golünün ardından yaptığı hareketle gündemde. Peki, Bellingham ne yaptı?

Bellingham ne yaptı? İngiltere Milli Takım oyuncusu Jude Bellingham, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı attığı beraberlik golünün ardından yaptığı hareketle gündemde. Peki, Bellingham ne yaptı? Detaylar...

BELLINGHAM NE YAPTI?

UEFA, İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı maçta rakip yedek kulübesine karşı 'cinsel organını' işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı. İngiliz futbolcu hakkında temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürütülecek. Bellingham, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu hareketin tribünlerdeki yakın arkadaşlarına yönelik bir şaka olduğunu belirtmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, İngiliz yıldızın gol sonrası jestini Slovakya yedek kulübesine yönelttiği iddiaları üzerine oyuncuya disiplin soruşturması başlattı. UEFA açıklamasında, Etik ve Disiplin Müfettişi'nin, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürüteceğini söyledi.

BELLINGHAM'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bellingham, bu hareketin tribünlerdeki yakın arkadaşlarına yönelik bir şaka olduğunu belirtmişti. Bellingham X'teki paylaşımında "Slovakya takımının bu akşamki performansına saygıdan başka bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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