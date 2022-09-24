Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beknaz Almazbekov kimdir? Beknaz Almazbekov kaç yaşında, nereli? Beknaz Almazbekov hangi mevkide oynuyor?

Gündem Haberleri

Beknaz Almazbekov kimdir? Beknaz Almazbekov kaç yaşında, nereli? Beknaz Almazbekov hangi mevkide oynuyor?

Beknaz Almazbekov kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Beknaz Almazbekov oldu. Beknaz Almazbekov kaç yaşında, nereli? Beknaz Almazbekov hangi mevkide oynuyor?

Adnan Polat kimdir? Adnan Polat kaç yaşında, nereli? Adnan Polat mesleği ne? Adnan Polat hayatı!Adnan Polat kimdir? Adnan Polat kaç yaşında, nereli? Adnan Polat mesleği ne? Adnan Polat hayatı!

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Beknaz Almazbekov oldu. Kişiler Beknaz Almazbekov ile ilgili en çok merak edilen sorular Beknaz Almazbekov kimdir? Beknaz Almazbekov kaç yaşında, nereli? Beknaz Almazbekov hangi mevkide oynuyor? oldu. Beknaz Almazbekov ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;


23 Haziran 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov, Kırgızistan doğumludur. Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir.


Sağ ayağını kullanan Beknaz Almazbekov, 2022 yılı itibarıyla 17 yaşındadır.


Kırgızistan doğumlu olan genç oyuncu Sağ Kanat ve Forvet mevkilerinde oynayabilmektedir.

Kırgızistan doğumlu olan Beknaz, Türk statüsünde sayılmaktadır. Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan doğumlu futbolcular yerli statüsünde oynayabilmektedirler.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title