Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvuruları başladı mı, nereden başvuru yapılır? 2024 / 1. Dönem Bekçilik başvuru ekranı!

2024 EGM bünyesinde bekçi alımı yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Sorusu bu nedenle gündemde yer almakta olan sorular arasında yer alıyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvuruları başladı mı, nereden başvuru yapılır?

BEKÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik yeni bir duyuru henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin sıcak gelişmeler kapsamında haberiiz güncellenecektir.

BEKÇİ NE İŞ YAPAR?

Bekçiler belli bir alan veya bölge içerisinde asayişi sağlamakla görevli kişilerdir. Bunlar içerisinde park alanları ya da belli bir mahalle ile beraber birçok değişik noktayı saymak mümkün. Bekçilerin görev sınırları yani alanları değişkenlik gösterebilir. Genel olarak geceleri çalışırlar ve sorumluluk altındaki bölgenin güvenliğini sağlar.