Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacak. Bunun ardından vatandaşlar ve futbol severler, Beinsport 1 şifresiz nereden izlenir, link var mı? Beinsport 1-2-3-4 ücretsiz nasıl ve nereden izlenir, hangi kanalda, frekansları kaç? merak etti. Peki, Bein Sports nasıl izlenir? İşte HD izleme linki ve detaylar...

Beın SPORTS'a bağlı şifreli kanallarda yayınlanan Spor Toto Süper Lig maçları için sevindirici haber paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Süper Lig maçlarının önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağı bildirdi. Peki, Beinsport 1 şifresiz nereden izlenir, link var mı? Beinsport 1-2-3-4 ücretsiz nasıl ve nereden izlenir, hangi kanalda, frekansları kaç?

BEİNSPORT 1 MAÇLAR ÜCRETSİZ Mİ İZLENECEK?

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında, "Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Haftanın ilk maçı 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da Alanyaspor – Başakşehir FK arasında gerçekleşecek. beIn Sports 1 kanalından yayınlanacak maç, şifresiz olarak erişime açılacak. Ardından önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek tüm maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

BEİNSPORT MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ OLDU?

TOD TV dijital platformunda ve Bein Sports'ta maçlar 2 hafta boyunca ücretsiz yayınlanacaktır. Üye olmak için TOD TV kurumsal sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

BEİN SPORTS HANGİ KANALDA?

Türksat 4A:

12379 H 30000 3/4 (SD/HD)

(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)

Digiturk

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN Sports 4K:

400. Kanal

Kablo yayını

KabloTV

beIN Sports Haber HD:

223. Kanal

İnternet protokolü üzerinden televizyon

beIN CONNECT

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

TOD TV NEDİR?

TOD TV, BeIN Media Group'a ait yeni dijital içerik platformudur.

TOD TV NASIL İZLENİR?

Tod TV'yi resmi web sitesi üzerinden platforma bağlanarak izleyebilirsiniz. Tod TV resmi adresi "https://todtv.com.tr/" burasıdır.

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