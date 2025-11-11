Haberler

BeIN Sports binasına neden baskın yapıldı? BeIN Sports binasına kim baskın yaptı?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki televizyon binasında öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Peki, BeIN Sports binasına neden baskın yapıldı? BeIN Sports binasına kim baskın yaptı?

Ayazağa'daki beIN Sports binasında öğle saatlerinde kısa süreli bir kriz yaşandı. Elinde silah bulunan bir kişi binaya girerek sürpriz bir talepte bulundu. Olayın perde arkasında neler yaşandığı ve saldırganın motivasyonu şimdilik gizemini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEIN SPORTS BİNASINA BASKIN MI DÜZENLENDİ?

BeIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki televizyon binasına 42 yaşındaki Kemal S. isimli bir kişi elinde silahla girdi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Silahlı bir kişinin binaya girdiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekât ekibi sevk edildi. Olay anında binada bulunan personel büyük panik yaşarken, müzakereci polislerin devreye girmesiyle durum kısa sürede kontrol altına alındı.

BEIN SPORTS BİNASINA KİM BASKIN DÜZENLEDİ?

Baskını gerçekleştiren kişinin 42 yaşındaki Kemal S. olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre Kemal S., beIN Sports binasında güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinin yaşadığı bir olay nedeniyle sinirlenerek binaya geldi. Yanında taşıdığı silahın ise sonradan oyuncak olduğu tespit edildi.

BEIN SPORTS BİNASINA NEDEN BASKIN DÜZENLENDİ?

Olayın nedeni, bir gün önce yaşanan yemek siparişi tartışmasına dayanıyor. İddiaya göre, spor yorumcusu Güntekin Onay akşam saatlerinde beIN Sports binasına yemek siparişi verdi. Ancak kapıdaki kadın güvenlik görevlisi, "Güntekin Onay kim, tanımıyorum" diyerek siparişi geri çevirdi.

Bu durum üzerine Onay'ın sinirlenip güvenlik görevlisine hakaret ettiği öne sürüldü. Kadın görevlinin eşi olan Kemal S., bu olaya tepki göstermek için ertesi gün silahla binaya geldi ve Onay'la görüşmek istediğini söyledi.

BEIN SPORTS BİNASINA BASKIN YAPAN KİŞİ YAKALANDI MI?

Kemal S. olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Polis ekipleriyle birlikte karakola götürülen saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri bir süre daha devam etti.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
