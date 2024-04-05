BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacak.

BAKAN URALOĞLU KORSAN TAŞIMACILARI VE FAHİŞ BİLET KESEN OTOBÜSLERİ UYARDI

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlardaki yol çalışmalarımıza ara verdik. Tatil boyunca devam eden yol bakım onarım çalışmalarını asgari düzeye indirdik. Şerit daraltmalarını mümkün olduğu kadar kaldırdık. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili firmalara uyarılarda bulunduk.

Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİ İLLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.