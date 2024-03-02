BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihini merak edenler tarafından araştırılıyor. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli, dul ve yetimlere verilecek olan emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ne zaman olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, bu yıl 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emeklilerin ikramiye ödemelerinin gerçekleşmesi bekleniyor. 1-9 Nisan tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.