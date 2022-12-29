Sezon başında Karagümrük'e kiralanan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen hakkındaki iddialar ile birlikte Batuhan Şen kim? Ve Batuhan Şen bonservisi kimde, hangi takımda? Soruları merak edilmeye başlandı. Peki, adı sıkça duyulmaya başlanan oyuncu Batuhan Şen kim? Batuhan Şen bonservisi kimde, hangi takımda?

Batuhan Şen kim? Sorusu, Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada gösterdiği performans nedeniyle araştırılmaya başlandı. Gösterdiği performans ile birlikte birçok futbolseverin dikkatini çekmeyi başaran oyunun kim olduğu merak ediliyor ve Batuhan Şen kim? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, adı sıkça duyulmaya başlanan oyuncu Batuhan Şen kim? Batuhan Şen bonservisi kimde, hangi takımda?

BATUHAN ŞEN KİM?

Batuhan Şen, 3 Şubat 1999 yılında, Bakırköy/İstanbul'da dünyaya gelmiştir. kaleci mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'de forma giymektedir. 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 yaş altı millî futbol takımlarında forma giydi. 21 yaş altı takımına da çağrıldı.

2 SANİYEDE 2 KURTARIŞ

Batuhan Şen; 58. dakikada Bakasetas'ın klas frikiğini kurtardı, dönen topta karşı karşıya kaldığı Trezeguet'nin vuruşunu çıkardı. 66. dakikada Abdülkadir çok şık vurdu ve harika uzandı. Batuhan'ın bu kurtarışları maça damga vurdu.

"PIRLO BANA GÜVENİYOR"

Genç kaleci maçın ardından, "Bu hafta çok yoğun çalıştık, çok güzel geçti maç bizim adımıza. Bunun karşılığını tam aldık diyebiliriz. Çok mutluyuz" dedi. Viviano'dan kaleyi almasıyla ilgili ise Batuhan, "Sezon başından beri hazır olmaya çalışıyorum. Hocam da bana güvendiğini gösteriyor, ben de onun bana güvenini sahada göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

SEZON SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Batuhan Şen, Galatasaraylı taraftarlardan tam not aldı. 23 yaşındaki kaleci, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma geri alacak.