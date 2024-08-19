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Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Batuhan Karadeniz yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?

Batuhan Karadeniz ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Batuhan Karadeniz bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

BATUHAN KARADENİZ HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Batuhan Karadeniz, "İlk 11" kanalında yorum yapıyor.


BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

İstanbul'un yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alan Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991'de doğdu. Futbolculuk kariyerine İçerenköy İdman Yurdu'nda başladıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Karadeniz, bu kulüpte adını geniş kitlelere duyurdu. Babası Orhan Karadeniz'in izinden giden Batuhan, futbol hayatında birçok takımda forma giydi ve başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Santrafor pozisyonunda görev yapan Karadeniz, 2007'de Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. Bu önemli başarı, onu futbol dünyasında önemli bir isim haline getirdi. Batuhan Karadeniz, kariyeri boyunca birçok takımda önemli roller üstlendi ve takımlarına değerli katkılar sağladı.

2012 yılında Eda Baş ile evlenen Batuhan Karadeniz, ilerleyen yıllarda bu birlikteliği sonlandırdı. Ancak, futbol sahasındaki başarıları kadar özel hayatında da mutluluğu yakalayan Karadeniz, Nisan 2018'de Cemre Karadeniz ile hayatını birleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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