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Batshuayi gitti mi? Batshuayi hangi takıma transfer oldu?

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Alvaro Morata transferinin ardından Galatasaray'da son tercih konumuna düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması an meselesi. Batshuayi gitti mi? Batshuayi hangi takıma transfer oldu? Batshuayi gitti mi? Batshuayi hangi takıma transfer oldu?

Alvaro Morata'nın gelişiyle Galatasaray'ın gözden çıkardığı Michy Batshuayi'ye Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ve İspanyol ekibi Real Betis talip oldu. Alman ekibinin kiralık teklifini geri çeviren Batshuayi, bonservisiyle birlikte Betis'e transfer olmayı tercih etti. Batshuayi gitti mi? Batshuayi hangi takıma transfer oldu?

GALATASARAY AÇIKLADI

Alman ekibi, Eintracht Frankfurtsosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Batshuayi gitti mi? Batshuayi hangi takıma transfer oldu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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