Basel PAOK CANLI nereden izlenir? UEFA Avrupa Lig Basel PAOK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Basel PAOK maçı hangi kanalda? Basel PAOK maçı öncesi Basel PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Avrupa Lig'in önemli mücadelelerinden Basel PAOK maçı detayları araştırılıyor. Peki, Basel PAOK maçını hangi kanal veriyor? İşte Basel PAOK maçı yayın bilgisi haberimizde!

BASEL PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

FCSB ile PAOK arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, tabii Spor 2 kanalından canlı maç izlenebilecek.

BASEL PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Basel PAOK maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanıyor.

Basel PAOK maçı, saat 20:45'te başlayacak.

BASEL PAOK MAÇI KAÇ KAÇ?

Basel PAOK maçı henüz bitmedi.

BASEL PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodo Glimt ve Twente, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Bodo'da, Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.