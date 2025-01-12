Başakşehir Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ı Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Başakşehir Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Başakşehir bu akşam Galatasaray ile Süper Lig maçı oynayacak. Başakşehir'un Galatasaray ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Başakşehir'un Galatasaray maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte GalatasarayBaşakşehir maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Başakşehir Galatasaray 11'i henüz açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler:

Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek

Galatasaray : Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Jakobs, Torreira-Kerem, Yunus-Mertens-Barış, Osimhen

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rams Başakşehir ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.