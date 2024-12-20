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Başakşehir elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)?

Başakşehir elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)?
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Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk oldu. Peki, Başakşehir elendi mi?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Cercle Brugge ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da ilk galibiyetini alan temsilcimiz, puanını 5'e çıkarmıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Başaklehir, güçlü rakibi karşısında moral aradı. Peki, Başakşehir elendi mi?

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

74'üncü dakikada Başakşehir aradığı golü buldu. Crespo ceza sahasına girdikten sonra topu içeri çevirdi. Piatek'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında öne geçti. 82'nci dakikada Cercle Brugge'ün kullandığı serbest vuruş sonrası Brunner sahneye çıktı. Brunner'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Maç bu gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçlar RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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