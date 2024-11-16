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Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri!

Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri!
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Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Barış Alper Yılmaz, futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. Yılmaz, 9 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir?

Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu. Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak daha düzenli bir kariyere başladı.2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Barış Alper Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 yılında İkizdere Rize'de doğdu. sol kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında oynadı.

Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri!

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 13 Kasım 2021'de Cebelitarık'ı 6-0 yendikleri maçta Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Yılmaz, 12 Ekim 2023 tarihinde Hırvatistan'a karşı kazanılan 1-0'lık UEFA Euro 2024 eleme maçında Türkiye adına ilk golünü attı. UEFA Euro 2024 için Türkiye'nin 26 kişilik kadrosunda yer aldı.

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