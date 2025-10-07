Haberler

Real Madrid maçına yetişecek mi? Lamine Yamal'dan haber var

Barcelona'da sakatlık sürecini tamamlayan Lamine Yamal, Real Madrid ile oynanacak olan maç için hazır olduğunu bildirdi. Yamal'ın sakatlıktan tamamen kurtulduğu ve maça yetişeceği haberleri Barcelona taraftarlarını sevince boğdu.

Barcelona'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Lamine Yamal için yüzleri güldüren haber geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, 26 Ekim'de Real Madrid ile oynanacak El Clasico'ya yetişecek.

FLICK'İN ENDİŞESİNE RAĞMEN GERİ DÖNÜYOR

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yamal'ın Real Madrid maçına yetişmesinin zor olduğunu belirtmişti.

Bu sözler, Barcelona taraftarlarında kısa süreli bir endişeye neden olmuştu. Ancak Marca'nın haberine göre 18 yaşındaki yıldız, beklenenden hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve antrenmanlara dönüş için son aşamaya geldi.

MİLLİ ARADAN SONRA SAHAYA DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Yamal'ın, milli aranın ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Genç futbolcunun 18 Ekim'de oynanacak Girona maçında kısa süre forma giymesi, ardından Olympiacos (21 Ekim) ve Real Madrid (26 Ekim) karşılaşmalarına tam hazır hale gelmesi planlanıyor.

BARCELONA CEPHESİNDE MORAL OLDU

Yamal'ın geri dönüşü, üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Barcelona teknik ekibine büyük moral verdi. Genç yıldız, bu sezon sergilediği performansla takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenmişti.

