Barcelona nerede, hangi ülke, hangi kıtada bulunuyor? Camp Nou nerede? Barselona şehir mi, ilçe mi? Barca ne demek?

Barselona, İspanya'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir kent. Katalonya özerk bölgesinin başkenti ve en büyük kenti, ayrıca İspanya'nın nüfus bakımından ikinci en büyük kentidir. Barcelona nerede, hangi ülke, hangi kıtada bulunuyor? Barselona şehir mi, ilçe mi? Barca ne demek?

BARSELONA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Barselona (İspanyolca ve Katalanca: Barcelona), İspanya'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir kent. Katalonya özerk bölgesinin başkenti ve en büyük kenti, ayrıca İspanya'nın nüfus bakımından ikinci en büyük kentidir. Şehir merkezi sınırları içindeki nüfusu 1,6 milyon, komşu ilçelerle birlikte Barselona ilinin nüfusu 4,8 milyondur. Avrupa Birliği sınırları içindeki beşinci en büyük metropoliten alandır. Kent, İspanya-Fransa sınırının yaklaşık 150 km güneyinde yer alır. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona'nın, Gaudi'nin başını çektiği modernizm akımıyla planlanmış, 1900'lerden kalma ızgara planlı modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygın dil Katalanca'dır. 1992 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır.

Barcelona haritadaki yeri:

CAMP NOU NEREDE?

Camp Nou (Katalanca 'yeni saha'), İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve 99.354 seyirci kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük futbol stadyumudur.

La Liga'nın en önemli takımlarından FC Barcelona, iç saha maçlarını bu stadyumda yapar. Tüm dünyada Camp Nou olarak anılan stadyumun resmî ismi Estadi del Futbol Club Barcelona ('FC Barcelona Stadyumu')'dur. Ayrıca Katalonya millî futbol takımının da sahasıdır.

24 Eylül 1957 tarihinde açılan stadyumun hemen yanında, FC Barcelona kulübünün 8.500 kapasiteli kapalı spor salonu Palau Blaugrana, onun yanında da FC Barcelona B'nin maçlarını yaptığı Mini Estadi bulunmaktadır.

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