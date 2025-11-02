Haberler

Barcelona Elche maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Barcelona ile Elche, İspanya La Liga'da karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları, bu mücadeleyi canlı izleyebilmek için maçın başlangıç saati, yayıncı kanal bilgileri ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

La Liga heyecanı Barcelona ile Elche arasında oynanacak maçla sürüyor. Taraftarlar, karşılaşmanın ne zaman başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

BARCELONA - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da heyecan, Barcelona ile Elche arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Maç, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Barcelona-Elche mücadelesi, S Sport Plus üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek. Kanal, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla canlı yayın yapmaktadır.

IDMAN TV CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Idman TV, karşılaşmayı şifreli olarak yayınlayacak. Kanal, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet ortamında izlenebilir.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

BARCELONA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşması olan Barcelona - Elche maçı, 2 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.


BARCELONA - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka 20.30'da başlayacak. Taraftarlar, akşam saatlerinde bu keyifli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

BARCELONA - ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga mücadelesi, Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou'da oynanacak. Ev sahibi Barcelona, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.

Osman DEMİR
500
