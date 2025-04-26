Barcelona'da oynayan Lamine Yamal'ın kökeni nedir, müslüman mı?

Genç yaşta sergilediği etkileyici performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Lamine Yamal hakkında merak edilenler artmaya devam ediyor. Futbolseverler, yetenekli futbolcunun kökeni, ailesi ve dini inancı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Özellikle Lamine Yamal'ın aslen nereli olduğu ve Müslüman olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Lamine Yamal kimdir, hangi kökene sahiptir ve dini inancı nedir? İşte genç yıldızın yaşamına ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

LAMİNE YAMAL'IN KÖKENİ NEDİR?

Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Fas kökenli, annesi ise Ekvator Ginesi asıllıdır. Yani Lamine Yamal, hem Kuzey Afrika (Fas) hem de Afrika'nın batısındaki Ekvator Ginesi kökenlerine sahiptir. Futbol hayatına İspanya'da başlayan genç yıldız, FC Barcelona altyapısı La Masia'da yetişmiş ve burada gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükselmiştir.

Lamine Yamal'ın kökeni nedir

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal'ın dini inancı hakkında kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak babasının Faslı ve Müslüman bir kökene sahip olması nedeniyle Lamine Yamal'ın da Müslüman olduğu tahmin edilmektedir.