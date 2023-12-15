Son Dakika hangi bankanın sistemi çöktü? Sorusu, özellikle mobil uygulamaya ulaşamayan veya uygulama üzerinde işlem gerçekleştiremeyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bankalarda sorun mu var? Bankalar neden çalışmıyor? İşte detaylar…

BANKALARDA SORUN MU VAR? 15 ARALIK Bankalar neden çalışmıyor? Son Dakika hangi bankanın sistemi çöktü?

Son Dakika hangi bankanın sistemi çöktü? Ve Bankalar neden çalışmıyor? Sorularını araştırıyor. 15 Aralık tarihinde Ziraat Bankası çöktü mü? Sorusu sorun yaşayan kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bankalarda sorun mu var? İşte detaylar…

BANKALARDA SORUN MU VAR?

15 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren bankalarda teknik sorunlar yaşanıyor. Vatandaşlar, bankalardan EFT yapmak istediklerinde işlemlerini gerçekleştiremediklerini bildiriyor. Şu an itibariyle bankalar arasında EFT işlemlerinde sorun yaşandığı ifade ediliyor.

BANKALAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Vatandaşlar, EFT işlemlerinin gerçekleşmediğini belirtiyorlar. Edinilen bilgilere göre, bankalardan EFT yapmak isteyen vatandaşlar gecikme yaşamaktadır ve işlemler normalden biraz daha uzun sürmektedir. Sorunun kısa sürede çözülmesi beklenmektedir. Bankalar arası sorun nedeniyle bazı kullanıcıların sabah saatlerinden itibaren EFT işlemlerini gerçekleştiremedikleri öğrenilmiştir. Yüksek miktarlardaki EFT işlemleri biraz gecikse de gerçekleşmektedir, ancak küçük miktarlardaki EFT işlemlerinin tamamlanamadığı bildirilmektedir.

SON DAKİKA HANGİ BANKANIN SİSTEMİ ÇÖKTÜ?

Türkiye genelinde neredeyse tüm bankaların EFT problemi yaşadığı belirtilmektedir. EFT sorununun çözümü için öğleden sonra tamamen normale döneceği açıklanmıştır. Öte yandan, Yapı Kredi bankası kullanıcıları telefonla arayarak yaşanan kesintinin son bulduğunu ve uygulamaya girişte herhangi bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

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