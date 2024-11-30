Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Bandırmaspor-Y. Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı öncesi Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı şifresiz mi? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

30-11-2024 BANDIRMASPOR VS Y.MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bandırmaspor ile Y.Malatyaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, tabii Spor 6, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BANDIRMASPOR-Y.MALATYASPOR MAÇI TABII SPOR 6 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

tabii Spor 6, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR-Y.MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR-Y.MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR-Y.MALATYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bandırmaspor-Y.Malatyaspor Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-Y.MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Y.Malatyaspor Maçı, saat 13:30 başlayacak.