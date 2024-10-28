Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı?

Ballon d'Or'u kim kazandı? 2024 Ballon d'Or ödül töreni öncesinde beklenmedik bir gelişme futbol camiasında yankı uyandırdı. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr'ın ödülü kazanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, son sızdırılan listelere göre ödül Manchester City'nin İspanyol oyuncusu Rodri'ye gidecek gibi görünüyor. Bu haberin ardından Real Madrid, organizasyona katılmama kararı alarak şaşkınlık yarattı. Peki, Ballon d'Or'u kim aldı 2024?

BALLON D'OR'U RODRİ Mİ KAZANDI?

Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, bu yıl hem kulüp hem de bireysel olarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de büyük başarılara imza atarken, Rodri bu başarıların kilit isimlerinden biri oldu. Özellikle City'nin orta sahasındaki oyun kontrolü, pas becerisi ve savunma katkısıyla Rodri, Ballon d'Or için favori gösterilmeye başladı. Bu sezon gösterdiği yüksek performans, ödülü hak ettiğini düşünen birçok kişi tarafından destekleniyor.

Son günlerde Ballon d'Or ödül sonuçlarının sızdırıldığı ve ödülü Rodri'nin kazanacağı yönündeki bilgiler basına yansıdı. Bu gelişmenin ardından, Real Madrid yönetimi, Vinicius'un beklenen ödülü kazanamayacağını öğrenince organizasyona gitmeme kararı aldı. Bu kararla birlikte Madrid, Vinicius'un emeklerinin göz ardı edildiğini öne sürerek ödül törenine katılmayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi. İspanyol medyasında yer alan haberlerde, ödül törenine sadece Emilio Butragueño'nun gidebileceği belirtiliyor.

Vinicius Jr, geçen yılki performansıyla Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olarak görülüyordu. Real Madrid formasıyla ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç Brezilyalı, futbolseverlerin ve uzmanların gözünde ödülün en büyük favorilerindendi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki katkıları ve kritik maçlardaki performansıyla ödüle layık görüleceği tahmin ediliyordu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Paris'te düzenlenecek törene Vinicius'un yanı sıra, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Ancelotti, Valverde ve Lunin gibi isimlerin katılması beklenirken, kulübün aldığı kararla birlikte organizasyona katılım sağlanmayacak. Ödül töreni bu akşam yapılacak ve Ballon d'Or 2024'ün resmi kazananı ilan edilecek. Bu sızdırılan sonuçların ardından Rodri'nin ödülü alıp almayacağı ise futbol dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.