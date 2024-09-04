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Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı?

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Dünyanın en iyi futbolcularının belirlendiği Ballon d'Or ödülü için 2024 adayları açıklandı. Bu prestijli ödül için yarışacak olan futbolcuların listesi futbol severlerin merakla beklediği bir konuydu. Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği Ballon d'Or 2024 adayları netleşti. Peki, Ballon d'Or adayları kimler? İşte 2024 Ballon d'Or adayları!

Ballon d'Or 2024 adayları! Dünyanın en iyi futbolcularının belirlendiği Ballon d'Or ödülü için 2024 adayları açıklandı. Bu prestijli ödül için yarışacak olan futbolcuların listesi futbol severlerin merakla beklediği bir konuydu. Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği Ballon d'Or 2024 adayları netleşti. Peki, Ballon d'Or adayları kimler? İşte 2024 Ballon d'Or adayları haberimizde...

BALLON D'OR ADAYLARI

2024 Ballon d'Or adayları şunlardır:

Jude Bellingham,

Ruben Dias,

Phil Foden,

Federico Valverde,

Emiliano Martinez,

Erling Haaland,

Nico Williams,

Granit Xhaka,

Artem Dovbik,

Toni Kroos,

Vinicius Junior,

Dani Olmo,

Florian Wirtz,

Martin Ödegaard,

Mats Hummels,

Rodri,

Harry Kane,

Declan Rice,

Vitinha,

Cole Palmer,

Dani Carvajal,

Lamina Yamal,

Bukayo Saka,

Hakan Çalhanoğlu,

William Saliba,

Kylian Mbappe,

Lautaro Martinez,

Ademola Lookman,

Antonio Rüdiger,

Alejandro Grimaldo

Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı?

ARDA GÜLER BALLON D'OR ADAYI MI?

Arda Güler Ballon d'Or adayı değildir. Arda, 21 yaş altı en iyi futbolcuların seçildiği Trophy adayıdır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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