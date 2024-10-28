Ballon d'Or Ödül Töreni 2024 yılı sahibi bugün belli oluyor! Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, Fransız futbol dergisi France Football tarafından 1956 yılından beri düzenlenen ödül töreniyle yılın en iyi futbolcusuna verilir. Peki, Ballon d'or 2024 kim kazandı?

2024 BALLON D'OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

BALLON D'OR 2024 KİM KAZANDI?

Ballon d'Or Ödülü sahibini buluyor. 2023-2024 sezonunda Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül bugün açıklanacak.Henüz kazanan isim açıklanmadı.