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SGK prim borçları için tecil ve taksitlendirme: 183,3 milyar lira ertelendi

SGK prim borçları için tecil ve taksitlendirme: 183,3 milyar lira ertelendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme düzenlemesi kapsamında 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalının başvurduğunu, toplam 183,3 milyar lira borcun tecil edildiğini ve ilk taksit ödemeleriyle 7,5 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı. Bakan, üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla bu tür çalışmaların süreceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme düzenlemesine ilişkin verileri paylaştı. Düzenleme kapsamında toplam 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalı tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulundu.

Başvurular sonucunda 183,3 milyar lira tutarındaki SGK borcu tecil edildi. İlk taksit ödemelerinde ise toplam 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, uygulamayla işverenler ve sigortalılara prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlandığını belirterek üretim ve istihdamın desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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