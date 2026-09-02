SGK prim borçları için tecil ve taksitlendirme: 183,3 milyar lira ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme düzenlemesine ilişkin verileri paylaştı. Düzenleme kapsamında toplam 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalı tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulundu.

Başvurular sonucunda 183,3 milyar lira tutarındaki SGK borcu tecil edildi. İlk taksit ödemelerinde ise toplam 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, uygulamayla işverenler ve sigortalılara prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlandığını belirterek üretim ve istihdamın desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi