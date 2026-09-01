SGK Borçlarına 183,3 Milyar Liralık Taksitlendirme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanı kapsamında toplam 183,3 milyar lira tutarındaki borcun taksitlendirildiğini duyurdu. Bu uygulama ile işverenlerin ve vatandaşların borç yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme kapsamında 183, 3 milyar lira tutarındaki borcun taksitlendirildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi