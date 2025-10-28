Söz konusu iddialar spor kamuoyunda geniş yankı bulurken, bahis oynadığı öne sürülen bu iki hakemin baş harflerinin A.Ş. ve T.D. olduğu iddia edildi. Tartışmalar devam ederken, konunun detaylarına ilişkin soruşturmanın derinleştirileceği ifade ediliyor. Bahis oynayan hakemler A. Ş. ve T. D. kim?

O HAKEMLER KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini duyurdu. Bu çarpıcı açıklama, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırırken, kamuoyunda "Bahis oynayan hakemler kim?" sorusu gündemin merkezine oturdu.

BAŞ HARFLERİ AÇIKLANDI

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuyla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu. Eken'e göre, Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan üst klasman hakemlerinden bazı önemli isimlerin bahis hesapları tespit edildi.

İKİ ÜST KLASMAN HAKEMİNİN İSMİ GÜNDEMDE

Gazeteci Eken, ulaştığı bilgilere dayanarak iki hakemin baş harflerini A.Ş. ve T.D. olarak duyurdu. Paylaşımında, "Bu hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç yönetenlerden biri. Diğeri ise geçtiğimiz sezon verdiği kararlarla uzun süre tartışılmış bir isim. Her iki hakemin de hesapları, 2. ve 3. Lig'in yayın platformlarında değil, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hesabının bulunduğu bahis sitesinde açılmış" ifadelerini kullandı.

YENİ İSİMLER GELEBİLİR

Eken, elde ettiği bilgileri avukatıyla görüştükten sonra doğruladıkça, hakemlerin isim ve soyisimlerinin baş harflerini paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Bu açıklamalar, futbol camiasında yeni bir krizin kapısını aralarken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun atacağı adımlara çevrildi.

Hakem isimleri henüz açıklanmadı.