Haberler

Bahis oynayan futbolcular kimler? SON DAKİKA! Bahis oynayan futbolcular listesi!

Bahis oynayan futbolcular kimler? SON DAKİKA! Bahis oynayan futbolcular listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol dünyasında bahis skandalı patlak verdi. Bahis oynayan futbolcuların isimleri açıklandı. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Peki, Bahis oynayan futbolcular kimler? Bahis oynayan futbolcular listesi! Detaylar haberimizde.

Türkiye futbolu, son yılların en büyük skandallarından biriyle sarsılıyor. Profesyonel liglerde görev yapan hakemlerden başlayan bahis soruşturması, kısa sürede futbolcuları ve kulüp yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişledi. Peki,Bahis oynayan futbolcular kimler? SON DAKİKA! Bahis oynayan futbolcular listesi! İşte detaylar...

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Türkiye futbolunun kalbinde yer alan ve uzun süredir gölgede kalan bir sorun nihayet kamuoyuna yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerle başlayan incelemenin çok kısa süre içinde futbolcuları da kapsayacağını açıkladı.

571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu; bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Ancak hakemlerle sınırlı kalmıyor. TFF, hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, yöneticiler ve futbolcular olmak üzere yaklaşık 3?700 kişi hakkında bahis incelemesi başlattı. Bu gelişmeyle birlikte aslında soru şu hâle geliyor: "Bahis oynayan futbolcular kimler?"

Şu anda bu soruya net bir "isim listesi" açıklanmış değil; ancak sürecin yönü ve şüpheli sayısının büyüklüğü kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. Yakın zamanda futbolculara yönelik disiplin sevklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Cezai ve Disiplin Süreci

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 152 hakem, bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildi.

Futbolcular ile ilgili denetim de hız kazanmış durumda; yakında isimlerin açıklanmasına yönelik beklenti oluşmuş durumda.

Yapılan açıklamalarda, bahis oynayan hakemlerden bazılarının 10?000 üzeri bahis işlemi gerçekleştirdiği, bir hakemin tek başına 18?227 kez bahis oynadığı belirtildi.

Ayrıca, incelemede yer alan kişilerin sadece görevleriyle değil, mal varlığı ve geçmiş bahis kayıtları açısından da inceleneceği vurgulandı.

Bahis oynayan futbolcular kimler? SON DAKİKA! Bahis oynayan futbolcular listesi!


Futbolculara Dair Beklenen Gelişmeler

Bazı kaynaklarda "3?700 aktif futbolcunun bahis incelemesinde yer aldığı" yönünde bilgiler yer aldı.

Bu bağlamda "Bahis oynayan futbolcular listesi!" ifadesiyle, yakın zamanda bir liste açıklanabileceği gündeme gelmiş durumda.

Şu aşamada futbolcuların kimler olduğu, hangi liglerde oynadıkları ve ne kadar süreyle bahis yaptıkları gibi detaylar resmi olarak açıklanmış değil.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR LİSTESİ!

Aranan liste henüz tamamen netleşmemiş olsa da, sürecin işleyişi ve kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında şu hususları paylaşabiliriz:

Ne Biliniyor?

İddialar sadece hakemlerle sınırlı kalmadı; futbolcular, teknik adamlar, kulüp yöneticileri ve hatta kulüp çalışanlarının da sürece dahil olduğu ifade edildi.

İnceleme kapsamında, "futbol oynayan ancak maçlara çıkmayan", "alt liglerden üst liglere kadar aktif futbolcular" diye tanımlanan geniş bir grubun yer aldığı belirtildi. Liste kamuoyuyla paylaşılmadan önce, disiplin kurulları ve adli makamların birlikte yürüttüğü bir sürecin olduğu vurgulanıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.