Türkiye futbolu, son yılların en büyük skandallarından biriyle sarsılıyor. Profesyonel liglerde görev yapan hakemlerden başlayan bahis soruşturması, kısa sürede futbolcuları ve kulüp yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişledi. Peki,Bahis oynayan futbolcular kimler? SON DAKİKA! Bahis oynayan futbolcular listesi! İşte detaylar...

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Türkiye futbolunun kalbinde yer alan ve uzun süredir gölgede kalan bir sorun nihayet kamuoyuna yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerle başlayan incelemenin çok kısa süre içinde futbolcuları da kapsayacağını açıkladı.

571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu; bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Ancak hakemlerle sınırlı kalmıyor. TFF, hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, yöneticiler ve futbolcular olmak üzere yaklaşık 3?700 kişi hakkında bahis incelemesi başlattı. Bu gelişmeyle birlikte aslında soru şu hâle geliyor: "Bahis oynayan futbolcular kimler?"

Şu anda bu soruya net bir "isim listesi" açıklanmış değil; ancak sürecin yönü ve şüpheli sayısının büyüklüğü kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. Yakın zamanda futbolculara yönelik disiplin sevklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Cezai ve Disiplin Süreci

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 152 hakem, bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildi.

Futbolcular ile ilgili denetim de hız kazanmış durumda; yakında isimlerin açıklanmasına yönelik beklenti oluşmuş durumda.

Yapılan açıklamalarda, bahis oynayan hakemlerden bazılarının 10?000 üzeri bahis işlemi gerçekleştirdiği, bir hakemin tek başına 18?227 kez bahis oynadığı belirtildi.

Ayrıca, incelemede yer alan kişilerin sadece görevleriyle değil, mal varlığı ve geçmiş bahis kayıtları açısından da inceleneceği vurgulandı.









Futbolculara Dair Beklenen Gelişmeler

Bazı kaynaklarda "3?700 aktif futbolcunun bahis incelemesinde yer aldığı" yönünde bilgiler yer aldı.

Bu bağlamda "Bahis oynayan futbolcular listesi!" ifadesiyle, yakın zamanda bir liste açıklanabileceği gündeme gelmiş durumda.

Şu aşamada futbolcuların kimler olduğu, hangi liglerde oynadıkları ve ne kadar süreyle bahis yaptıkları gibi detaylar resmi olarak açıklanmış değil.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR LİSTESİ!

Aranan liste henüz tamamen netleşmemiş olsa da, sürecin işleyişi ve kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında şu hususları paylaşabiliriz:

Ne Biliniyor?

İddialar sadece hakemlerle sınırlı kalmadı; futbolcular, teknik adamlar, kulüp yöneticileri ve hatta kulüp çalışanlarının da sürece dahil olduğu ifade edildi.

İnceleme kapsamında, "futbol oynayan ancak maçlara çıkmayan", "alt liglerden üst liglere kadar aktif futbolcular" diye tanımlanan geniş bir grubun yer aldığı belirtildi. Liste kamuoyuyla paylaşılmadan önce, disiplin kurulları ve adli makamların birlikte yürüttüğü bir sürecin olduğu vurgulanıyor.