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Bağ-Kur'da 7.200 prim günü düzenlemesi yeniden gündemde

Bağ-Kur'da 7.200 prim günü düzenlemesi yeniden gündemde
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Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarını değiştirebilecek düzenlemede, 9.000 prim günü şartının 7.200 güne indirilmesi hedefleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, düzenlemenin yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayabileceğini belirtti.

Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarını değiştirebilecek 7.200 prim günü düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Mevcut uygulamada Bağ-Kur'lular için 9.000 prim günü şartı bulunuyor. Planlanan değişiklikle bu sürenin 7.200 güne indirilmesi hedefleniyor.

Düzenleme hayata geçerse kapsama giren sigortalılar 1.800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık prim avantajı elde edebilecek. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, düzenlemenin yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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