Bağ evi yapmak isteyenlere müjde! Arazi şartı düşürüldü

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, tarım arazilerine yapılacak bağ evi ve bungalov benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan arazi büyüklüğü şartı düşürüldü.

ARAZİ ŞARTI 5 HEKTARDAN 2 HEKTARA İNDİRİLDİ

Yönetmelik değişikliği kapsamında, tarımsal amaçlı yapıların kriterlerini düzenleyen ek maddede yer alan "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi.

Buna göre, daha önce en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde yapılabilen bağ evi niteliğindeki yapılar, yeni düzenlemeyle en az 2 hektarlık arazilerde de inşa edilebilecek.

30 METREKARE SINIRI DEVAM EDİYOR

4 Nisan 2026 tarihli yönetmelikte, söz konusu araziler üzerine taban alanı en fazla 30 metrekare olan tarımsal amaçlı yapı yapılabileceği hükme bağlanmıştı. Yeni düzenlemede bu sınıra ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ESKİ BAŞVURULAR ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetmelikte, değişiklikten önce yapılan başvuruların ise eski mevzuata göre değerlendirileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir." ifadelerine yer verildi.

Yönetmelik hükümleri, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.