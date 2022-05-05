B ehliyet fiyatları merak ediliyor. B sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşlar ehliyet kurslarına başvuru öncesi B ehliyet fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Peki b sınıfı ehliyet alacak vatandaşlar ne kadar ücret ödeyecek İşte B sınıfı ehliyet fiyatları 2022: B sınıfı ehliyet ne kadar? B ehliyet fiyatı, kurs ücreti, B ehliyet harcı 2022 konuları B ehliyet harcı ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde...

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI 2022

B Sınıfı otomobiller ehliyet fiyatları şu şekildedir:

Manuel ve otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL , sınav giriş ücreti 280 TL , harç ücreti 1451 TL . Toplam 4631 TL .

, sınav giriş ücreti , harç ücreti . Toplam . Engelli sürücü kursu fiyatı 2750 TL , sınav giriş ücreti 280 TL , harç ücreti 705 TL . Toplam 3735 TL .

, sınav giriş ücreti , harç ücreti . Toplam . B1 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2900 TL , sınav giriş ücreti 280 TL , harç ücreti 705 TL . Toplam 3885 TL .

, sınav giriş ücreti , harç ücreti . Toplam . F sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3385 TL.

e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Kursiyerler, 2022 yılında her sınav oturumu için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 130,00 (yüzotuz) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanallarından yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğrafları bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için esınav randevu sistemi tarafından sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasında; yabancı uyruklu kursiyer ile öğrenimini yurt dışında tamamladığını belgeleyen Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyer, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin, yabancı dilseçeneğinin sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli kursiyerler, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin engeldurumunun sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne "İşitme ve Konuşma Engelli" olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu "İşitme ve Konuşma Engelli" olarak işlenmeyen kursiyerlerin sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

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