Aziz yok mu, neden yok? Aziz dizisi final mi yaptı, bitti mi? 10 Haziran Cuma bu akşam Aziz var mı, yok mu, niye yok? - Haberler

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz yok mu, neden yok? Aziz dizisi final mi yaptı, bitti mi? 10 Haziran Cuma bu akşam Aziz var mı, yok mu, niye yok?

AZİZ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Aziz dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 28. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Aziz dizisi önümüzdeki sezon yayınlanmaya devam edecek.

AZİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Aziz'in Sezon Finali(28. Bölüm)'nde; Kenan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan'ın Aziz ve Kenan'ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz'le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser. Pierre'in Zehra'yı yakalaması Aziz'in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra'yı kurtarıp Milli Mücadele'ye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz'in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur. Efnan, Aziz'in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz'i bulup onu görmeye kararlıdır. Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar! Aziz, Antakya Cumhuriyeti'nin kurulması için çabalarken Pierre'in oynayacağı son oyun bütün Antakya'yı derinden sarsar!

AZİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım): Edip Payidar'ın oğlu.

Efnan (Simay Barlas): Halıcı bir köylü kızı.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan): Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış): Antakya'da görev yapan Fransız delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu.

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