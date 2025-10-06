Ayhancan Güven kimdir? Milli Yarış Pilotu Ayhancan Güven kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin motorsporları alanındaki en parlak isimlerinden biri olan Ayhancan Güven, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış bir milli yarış pilotudur. Otomobil yarışlarına olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan Güven, azmi ve yeteneği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ayhancan Güven ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AYHANCAN GÜVEN KİMDİR?

Ayhancan Güven, 2 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen başarılı bir Türk milli yarış pilotudur. Aslen Rizeli olan Güven, otomobil yarışlarına küçük yaşta ilgi duymaya başladı. Babasının da yarış pilotu olması, onun bu alana yönelmesinde büyük rol oynadı.

Daha 4 yaşındayken bilgisayar üzerinde yarış simülasyon oyunları oynayarak başladığı bu tutku, 5 yaşında babasından aldığı karting aracıyla sahada gerçek yarışlara dönüşmeye başladı. 6 yaşında ise ilk resmi yarış deneyimini yaşadı. Simülasyon ve kartingdeki başarılı performansı ile dikkat çeken Ayhancan, kariyerini profesyonel yarış pilotu olarak sürdürdü.

Porsche Süper Kupası, Porsche Carrera Kupası Fransa ve Almanya gibi prestijli yarış serilerinde mücadele etti ve Red Bull destekli sim yarış ekibi Team Redline'ın üyesi oldu.

AYHANCAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA?

Ayhancan Güven, 2 Ocak 1998 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen, motorsporları alanında önemli başarılara imza atarak uluslararası yarışlarda Türkiye'yi gururla temsil etmektedir.

AYHANCAN GÜVEN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Ayhancan Güven'in aslen kökeni Rizelidir. Yarış pilotu olan babasının etkisiyle erken yaşlarda motor sporlarına yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirmiştir.

AYHANCAN GÜVEN KARİYERİ

Ayhancan Güven'in kariyeri karting ile başlamış ve kısa sürede yükselişe geçmiştir. 2018 yılında Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. 2019'da bu unvanı tekrarlayarak yeteneğini kanıtladı. Aynı yıl, Porsche Supercup'ın Silverstone etabında dördüncü turu kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Günümüzde ise Manthey-Racing takımıyla DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) serisinde yarışmaktadır. 2025 sezonunda Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atarak DTM tarihinde şampiyon olan ilk Türk pilot oldu. Bu zafer, onun kariyerinde dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Aynı zamanda sim yarışlarında da aktif olan Güven, Red Bull destekli Team Redline'ın önemli isimlerinden biridir. Genç pilot, hem gerçek pistlerde hem de dijital platformlarda Türk motorsporlarını başarıyla temsil etmeye devam ediyor.