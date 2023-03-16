Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı araştırılıyor. Peki, Faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından açıklanan faiz oranının piyasaları nasıl etkileyeceği araştırılmakta. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 16 Mart Perşembe günü açıklanacaktır.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merakla beklenen Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. Avrupa Merkez Bankası, Refinansman faizi, mevduat faizi ve marjinal fonlama faizi olmak üzere 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdı. Yapılan faiz artırışı sonucunda 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Refinansman faizi %3,5'ye, mevduat faizi %3'e, marjinal fonlama faizi ise %3,75'e yükseldi.