Avrupa'da play-off kura çekimi heyecanı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir rakipleri belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi, play-off kura çekimi sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Beşiktaş ve Başakşehir'in de Konferans Ligi yolculuğundaki olası rakipleri bu kura ile netlik kazanıyor. " Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri kim oldu?" sorusu, play-off kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş ise Şahtar Donetsk ile oynayacağı 2. ön eleme turu karşılaşmasında tur atlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar bu eşleşmeyi geçemezse, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turuna geçerek play-off kura çekimi doğrultusunda yoluna devam edecek. Beşiktaş'ın potansiyel rakipleri arasında Austria Wien, Midtjylland ve Rosenborg gibi kulüpler yer alıyor.

Başakşehir cephesinde de Konferans Ligi heyecanı sürüyor. Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşen turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanırsa 3. ön eleme turunda yer alacak. Play-off kura çekimi sonrasında Başakşehir'in karşısına çıkabilecek ekipler arasında Partizan, Dundee United ve Silkeborg gibi takımlar bulunuyor.