ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
Bankaların ATM'lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemleri için uyguladığı günlük limitler güncellendi. Çekim limitleri bazı bankalarda 60 bin TL'ye kadar çıkarken, para yatırma işlemlerinde üst sınır 185 bin TL'ye ulaşıyor.
- Akbank ATM'lerinden günlük toplam 20.000 TL çekilebilir ve 50.000 TL yatırılabilir.
- Enpara ATM'lerinden günlük toplam 60.000 TL çekilebilir ve 185.000 TL yatırılabilir.
- Ziraat Bankası ATM'lerinden günlük toplam 17.500 TL çekilebilir ve 50.000 TL yatırılabilir.
Bankalar, Atm'lerden yapılacak nakit işlemlerinde kart türü ve kendi politikalarına göre farklı limitler belirliyor. Vatandaşların işlem yapmadan önce bankalarına ait güncel limitleri kontrol etmeleri öneriliyor.
BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT / QR / TOPLAM)
- Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL
- Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL
- Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL
- Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL
- Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL
- Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
ATM'DEN PARA YATIRMA GÜNLÜK LİMİTLERİ
- Akbank: 50.000 TL
- Aktif Bank: 20.000 TL
- Alternatif Bank: 50.000 TL
- Anadolu Bank: 30.000 TL
- Burgan Bank: 100.000 TL
- DenizBank: 74.750 TL
- Enpara: 185.000 TL
- Fibabanka: 100.000 TL
- Garanti BBVA: 100.000 TL
- Halkbank: 50.000 TL
- HSBC: 50.000 TL
- ING: 150.000 TL
- KuveytTürk: 50.000 TL
- OdeaBank: 100.000 TL
- QNB Finansbank: 185.000 TL
- Şekerbank: 50.000 TL
- TEB: 74.790 TL
- Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
- VakıfBank: 50.000 TL
- Vakıf Katılım: 100.000 TL
- Yapı Kredi: 185.000 TL
- Ziraat Bankası: 50.000 TL
- Ziraat Katılım: 50.000 TL
İSTENEN TUTAR ÇEKİLEMEZSE NE YAPILMALI?
Günlük ATM limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda vatandaşlar, banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, büyük meblağlar için şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.
