Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor ve 8. hafta büyük bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Madrid derbisi, Atletico Madrid'in Real Madrid'i konuk edeceği mücadele ile futbol severleri ekran başına kilitleyecek. Bu nefes kesici maç, 29 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve her iki takım da bu önemli derbide galip gelmek için sahada ter dökecek. Peki, Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?Detaylar haberimizde...

ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya İspanya Birinci Futbol Ligi 8. Haftada Madrid derbisi oynanacak. Atletico Madrid'in Real Madrid'i konuk edeceği mücadele 29 Eylül Pazar günü oynanacak.

ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid- Real Madrid mücadelesi 29 Eylül Pazar günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.