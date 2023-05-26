Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları yeni bölümü bu akşam var mı merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları bugün yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları farklı konusuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Ateş Kuşları yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları bugün yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar.Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

ATEŞ KUŞLARI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günleri Atv'de seyirciyle buluşuyor. Bu akşam Atv'de Cumhurbaşkanı Özel programı 20.00'da yayınlanacaktır. Ateş Kuşları bu akşam 21.30'da özetsiz bölümüyle ekranlara gelecektir.