Astor Enerji eşit dağıtım mı, oransal mı? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji halka arz kodu ne? Astor halka arz kodu ne?
Gündem Haberleri
Halka arz takip eden vatandaşlar Astor enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Astor Enerji eşit dağıtım mı, oransal mı? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji halka arz kodu ne? Astor halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Astor enerji hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Astor enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Astor Enerji eşit dağıtım mı, oransal mı? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji halka arz kodu ne? Astor halka arz kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Astor enerji alabileceğiniz bankalar!
Astor enerji, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Astor enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Astor enerji halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak.
Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.
Astor enerji şirketi pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.