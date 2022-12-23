Halka arz takip eden vatandaşlar Astor enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Astor Enerji eşit dağıtım mı, oransal mı? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji halka arz kodu ne? Astor halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

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Astor enerji hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Astor enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Astor Enerji eşit dağıtım mı, oransal mı? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji halka arz kodu ne? Astor halka arz kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Astor enerji alabileceğiniz bankalar!

ASTOR ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Astor enerji, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

ASTOR ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Astor enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor enerji halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

ASTOR ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak.

ASTOR ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.

ASTOR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Astor enerji şirketi pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot veriyor.

ASTOR ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.