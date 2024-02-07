Aston Villa maçı hangi kanalda (Chelsea)?

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ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

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ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI CANLI YAYIN

Aston Villa Chelsea maçını Tivibu Spor 4'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa Chelsea maçı saat 23.00'te başlayacak.

ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa Chelsea maçı bugün saat 23.00'te oynanacak.

ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa Chelsea Tivibu Spor 4'den yayınlanacak

ASTON VİLLA CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa Chelsea maçı Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.