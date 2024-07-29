Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor? Aslı Kalaç şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Aslı Kalaç hangi takımda? Milli voleybolcu Aslı Kalaç'ın hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Aslı Kalaç hangi takımda? Aslı Kalaç şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Aslı Kalaç hakkında bilgiler yazımızda...

ASLI KALAÇ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aslı Kalaç, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

ASLI KALAÇ'IN KARİYERİ

2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.