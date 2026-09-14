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Askerlik ve Doğum Borçlanması İçin Yıl Sonu Uyarısı

Askerlik ve Doğum Borçlanması İçin Yıl Sonu Uyarısı
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SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik beklentisi sürerken askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenleri yıl sonu için uyardı.

SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik beklentisi sürerken askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenlere yıl sonu uyarısı yaptı. Ete, borçlanma tutarlarının asgari ücrete bağlı olduğunu belirtti.

Yeni yılda asgari ücrete yüksek oranlı zam gelmesi halinde ödenecek rakamların da ciddi biçimde artabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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