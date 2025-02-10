Asil Nadir öldü mü? Asil Nadir neden öldü?

Bir dönem uluslararası iş dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Asil Nadir, hakkında çıkan haberlerle yeniden gündeme geldi. İş dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin ardından, birçok kişi "Asil Nadir öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, ünlü iş insanı Asil Nadir öldü mü, neden öldü? İşte, Asil Nadir hakkında merak edilenler…

ASİL NADİR ÖLDÜ MÜ?

Asil Nadir, 23 Ocak 2025 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nadir'in vefatı, iş dünyasında ve medyada geniş yankı uyandırdı. Bir dönem uluslararası iş dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Asil Nadir, Kıbrıs ve Türkiye'deki yatırımlarıyla tanınıyordu. Cenaze töreni Lefkoşa'da düzenlendi ve ailesi ile sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Asil Nadir

ASİL NADİR NEDEN ÖLDÜ?

Kıbrıs ve Türkiye'deki yatırımlarıyla tanınan iş insanı Asil Nadir, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bilinen Asil Nadir'in vefat haberini eşi Nur Nadir verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Nur Nadir, Asil Nadir'in vasiyetinden alıntıda bulunarak vefat haberini sevenleriyle paylaştı.

Asil Nadir ve ailesi

Nur Nadir, paylaşımı sırasında "Vefakar eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim." ifadelerini kullandı.

Asil Nadir ve Nur Nadir