Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Peki, Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Detaylar...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELİR?

Bu yıl temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Fakat asgari ücretliler bu yıl ara zamalamadı. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını araştırırken Şeref Oğuz, enflasyon tahminine göre yapılması muhtemel asgari ücreti duyurdu.

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretli çalışanlar ve işverenler, Ocak ayında gelecek olan asgari zammı araştırmaya başladı.

Ekonomi yazarları birer birer asgari ücret zam tahminlerini açıklarken en çarpıcı açıklama ekonomi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi.

ENFLASYON REVİZE EDİLDİ

Bugün açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, enflasyon yukarı yönlü revize edildi.2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı.

Şeref Oğuz, bu yeni enflasyon tahminlerine göre 2025 yılı asgari ücrete ne kadar zam gelebileceğini hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN OLUR MU?

Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK masaya oturduğunda oranların kaç olacağı merak edilirken enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma yaşandı.

Oğuz, bu sapma ile birlikte yaptığı hesapta ocak ayında asgari ücretin 20 bin TL'ye yükselebileceğini duyurdu.