Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirildi. Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan "Sürekli artan refahımız aziz milletimizin daha fazla istihdam olarak geri dönmektedir. Güncel istihdam verilerimiz en önemli göstergedir" dedi.

Asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık pazartesi günü yapılacak. İkinci toplantının saat 14.00'te başlaması planlandı. TÜRK-İŞ ilk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıkladı.

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıların ardından uzlaşılması durumunda zamlanacak ve yeni asgari ücret belli olacak.

İşte muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret senaryoları:

%20 zam olursa: 20.402 TL

%25 zam olursa : 21.252 TL

%30 zam olursa: 22.102 TL

%35 zam olursa: 22.952 TL

%40 zam olursa: 23.802 TL

%50 zam olursa: 25.503 TL