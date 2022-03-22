Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? SON DAKİKA! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı 2022? Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak?

Temmuzda asgari ücrete zam var mı? Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında. Peki, Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı 2022? SON DAKİKA! Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte detaylar...

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda asgari ücrete yıl ortasında ikinci zam söylentileriyle ilgili olarak, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun zamanı aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. " dedi.

"BUNUN ZAMANI ARALIK"

Toplantıda konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda "Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?" şeklindeki açıklamalara ilişkin olarak, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK." dedi.

"YASADA BÖYLE BİR YÖNETMELİK YOK"

İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, "Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Bey'le tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." demişti.

"OLGUNLAŞTIĞI ZAMAN AÇIKLANACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak." şeklinde yanıt verdi.

BAKAN BİLGİN'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kanadından gelen açıklamalar, ikinci zam beklentisini güçlendirmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran sözler geldi. Konu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.

AKILLARDA AYNI SORU

Bakan'ın bu çıkışı konu hakkında beklentiyi düşürürken, akıllara "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu getirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili önümüzdeki günlerde hükümet kanadından daha net bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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