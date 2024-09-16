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Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç?

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Asgari ücretin ne kadar olacağı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da merak konusu oluyor. 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ve yüzde kaçlık bir artışın beklendiği henüz netlik kazanmamış olsa da, tahminler ve beklentiler gündemde yerini alıyor.

2025 yılı için asgari ücret miktarı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışanlar ve işverenler arasında belirlenen asgari ücret, yaşam standartlarını ve genel ekonomik durumu doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı ve bu konuda beklenen yüzde kaçlık artışın ne olacağı henüz kesinlik kazanmamış olsa da, çeşitli tahminler ve beklentiler gündemde öne çıkıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon tahmini sonrası ocak ayında asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç?

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle fiyat istikrarı kıstasında 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanması amaçlanmaktadır.

Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar bölümünde ise enflasyon tahmini ve hedeflerine uyumun artırılarak belli bir disiplinde gidileceği, ücret-fiyat sarmalının önlenmesine istinaden asgari ücret artışlarıyla dezenflasyon sürecinde kurallı bir yol izleneceği, para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

Hükümetin ekonomi kurmaylarının geçmiş dönem söylemlerine dikkat ettiğimiz zaman ise dar gelirlinin, emeklinin enflasyona ezdirilmemesi şeklinde ücret politikası izlenmektedir. Yıl sonu enflasyonun %41,5 civarında hedeflendiğinden ötürü asgari ücretin belirtilen rakamların altına düşmeyeceği kanaatindeyim.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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